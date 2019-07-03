الجزائر: "بن صالح" يدعو لحوار حول الانتخابات لا يتدخل فيه الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأربعاء، إن إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد هو الحل الوحيد لتلبية المطالب بالتغيير في البلاد.

وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الجزائري، إنه يضمن عدم تدخل الدولة في الحوار حول الانتخابات بما فيها المؤسسة العسكرية، مضيفًا أن أجهزة الدولة لن تكون جزءا من أي حوار بين الفاعلين السياسيين حول مناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وتابع "لإبعاد أي تأويل أو سوء فهم فإن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في الحوار".

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وأضاف أنه سيكون للمشاركين في الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توافرها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما قال: "هذه الانتخابات التي توفر لها كافة الشروط المفروضة تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي. وتظل قناعتنا أيضًا أن رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه هو وحده الذي سيتمته بالثقة والشرعية الكاملتين التي تكمنه من التغيير وتلبية المطالب الشعبية المشروعة والإصلاحات الجذرية المطلوبة".

ووصف الرئيس المؤقت دعوته بأنها "مقاربة عقلانية وسليمة"، من شأنها تجنيب البلاد من الفوضى والدمار.

كما وجه الدعوة لجميع الفاعلين السياسيين للانخراط في مسار حوار وطني شامل لمناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.