البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء بالعباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكرم قداسة البابا تواضروس، الشاب روماني أشرف تامر الطالب بالمدرسة الصناعية المتقدمة والذى حصل على المركز الأول على مستوى محافظة بورسعيد، في مسابقات الكيمياء والعلوم، وحصوله على المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة قدم خلالها اكتشاف خاص بانتاج الوقود الحيوي من الطحالب.

وأكد البابا أن الشاب روماني أشرف تامر طالب متميز وقدم مجهودات كبيرة في مجال البحث العلمي وهو يبلغ من السن 19 عامًا.

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وأضاف أن الأنبا تادرس مطران بورسعيد دائم التشجيع له وعلى أبحاثه، كما كرمه أيضا اللواء عادل الغضان محافظ بورسعيد بعد تميزه العلمي على مستوى العالم، وكرمه في احتفالية كبرى في شهر يونيو الماضي على مستوى المحافظة.

من جانبه، أكد مطران بورسعيد أن الشاب روماني أشرف يعد نموذجًا للشاب الناجح الذي لديه إصرار على التفوق، مقدما الشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته وتشجيعه المستمر للنماذج الناجحة.

بدوره، قال روماني أشرف الحاصل على المركز الرابع على مستوى العالم أن أبحاثه خاصة بانتاج الوقود من "الطحالب"، من خلال اكتشاف مواد تزيد من نسب الدهون بها، موضحا أن المشروع يتيح توفير الوقود الحيوي، وأن دراسته في الأساس هى بناء السفن، وأن ما حركه في اتجاه اكتشاف انتاج الوقود من الطحالب هو خبر خاص بانخفاض احتياطي الوقود على مستوى العالم.