توفر فرص عمل غير تقليدية.. بدء المرحلة الثانية لمنافذ الممشى السياحي بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات منافذ البيع الخاصة بشباب الخريجين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتوفير فرص عمل غير تقليدية لشباب الخريجين

وقال المهندس مجدي الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن المنافذ يجرى تركيبها بمواقع الممشى السياحي شمال وغرب مدينة الخارجة وفى عدة مواقع أخرى بالمدينة.

وتابع "الطماوي" أن فرق الفنيين من الوحدة المحلية انتهت من نقل الأكشاك الخشبية إلى مواقع التركيب بالممشى السياحي غرب مدينة الخارجة.

مشيرا إلى أن تلك الأكشاك الخشبية جري تصنيعها في ورش مدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة، وفقًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم، لتنفيذ تلك الأكشاك الخشبية، بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.