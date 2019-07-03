"كما تدين تدان".. رسالة غامضة لريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجهت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، رسالة غامضة لمتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت سعيد فيديو وعلقت عليه قائلة: "إفعل ما شئت فكما تدين تدان.. إقبلونا كما نحن، أو اتركونا كما نحن، فلا أنتم تملكون حق تعديلنا، ولا نحن نملك رغبة التبرير". وختمت تعليقها: "إفعل ما شئت فكما تدين تدان".

وفي وقت سابق قالت سعيد، إنها لا تزال تعاني الألم منذ دخولها المستشفي من أسبوعين.

كانت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشفت تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لها بعد إعلان إصابتها ببكتيريا في الوجه.

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وذكرت الصفحة عبر منشور في الساعات الأولى من الأحد الماضي، أن "ريهام أصيبت بميكروب في وجهها، وأكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب".

وأضافت: "يتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها".

وتابعت: "ومن المقرر أن تظل ريهام تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطي مرحلة الخطر، وتم منع الزيارة عنها".

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