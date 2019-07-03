الصين تدرس شراء منتجات زراعية أمريكية لطمأنة واشنطن

تدرس الصين شراء منتجات زراعية أمريكية في بادرة حسن نية بعد استئناف المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، رغم أن حجم المشتريات سيكون أقل من السابق، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.



ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن المصادر أن المشتريات الصينية ستشمل فول الصويا، والذرة،

ولحم الخنزير.



وأضافوا أن الحجم الإجمالي للمشتريات سيعتمد على تقدم المحادثات التجارية، رغم أنه من المرجح أن يكون أقل من الكميات التي التزمت الصين بشرائها في الهدنة السابقة.

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وتوصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي

جين بينج إلى هدنة في نهاية الأسبوع الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.



وفي التهدئة الأخيرة في ديسمبر، التزمت الصين بشراء أكثر من 20 مليون طن من فول الصويا، والذرة، ولحم الخنزير من الولايات المتحدة.



وبعد انهيار المحادثات في مايو الماضي، قالت الصين، إنها ستواصل الالتزام بطلبات الشراء، إلا أنها طلبت تأجيل بعض الشحنات.

