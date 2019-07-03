التقى قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليج ساليكوف مع وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الباكستانية اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية ، اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من الأمور بما فيها العلاقات الثنائية والتدريب في مجال الأمن.
وقال وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك بأن التعاون بين باكستان وروسيا سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من جانبه ثمن الجنرال الروسي إنجازات باكستان في القضاء على الإرهاب بالبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات البرية الروسية يلتقي وزير الدفاع الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.