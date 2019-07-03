قائد الجيش اللبناني يبحث جهود مكافحة الإرهاب مع مسئول في الأمم المتحدة

أجرى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس فرع الوقاية من الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسعود كريمي بور، تناولت البحث في شئون وجهود مكافحة الإرهاب.
وتنفذ الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان، بين الحين والآخر "عمليات وضربات استباقية" ضد
وتلقى لبنان، خاصة القوات المسلحة، دعما دوليا
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