سفير ألمانيا في بغداد: ندعم العراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل

أكد السفير الألماني في بغداد سيريل نان، دعم بلاده للعراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت المنح المالية من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.
وقال سيريل نان ـ في مقابلة خاصة مع قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية وبثت مساء اليوم
وشدد السفير الألماني على دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات لغاية تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن "ألمانيا كانت
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحث في شهر أبريل الماضي، خلال زيارته برلين مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة، مؤكدا أن العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين العراق وألمانيا ووضعها موضع التنفيذ.
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