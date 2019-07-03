صحيفة إسبانية: خالد القاسمي كان شابًا موهوبًا وذكيًا ومحبًا للحياة

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن الشيخ خالد بن سلطان القاسيمى، نجل حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، كان معروف بأنه شاب موهوب وذكى بشكل لا يصدق وشغوف بحقوق الإنسان".
وقال صديق له، فضل عدم الكشف عن هويته، "لقد أحب الحياة ، وكان منفتحا وودودا".
وعمل خالد القاسمى، الأبن الثانى للشيخ محمد القاسمى، كمصمم، وعثر على جثته يوم الإثنين الماضى، عندما حضرت خدمات الطوارئ.
وتحقق شرطة لندن فى سبب وفاة القاسيمى الذى تم تشريح جثته، ولكن لم يتم حتى الآن عن سبب الوفاة.
وقام لشيخ خالد بن سلطان القاسيمى، بتأسيس علامته التجارية للأزياء فى عام 2016 ، وقدم نجاحًا كبيرًا لمجموعاته فى عروض الأزياء فى لندن وباريس.
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