مصرع مدنيين فى طرابلس بغارة لمقاتلات تابعة لحكومة السراج

أفادت مصادر ليبية، بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين، اليوم الأربعاء، في غارة جوية نفذتها طائرات تابعة لحكومة فايز السراج على منطقة سيدي السائح جنوبي العاصمة طرابلس.



وأشارت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية إلى أن الهجوم على مدنيين جاء عقب

إعلان الجيش الوطني الليبي أن قواته تمكنت من دحر المليشيات المتطرفة ومنعهم من التقدم إلى منطقة السبيعة أحد الخطوط الأمامية للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس.وأضاف الجيش الليبي - فيبيان - أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في معداتها وأفرادها، وأن القوات المسلحة طاردتها داخل منطقة العزيزية.ويعد جنوب طرابلس إحدى أهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي، الخميس، للهجوم الـ36 للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.