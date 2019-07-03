أول محكمة لعضوين من داعش في اليابان

أعلنت الشرطة اليابانية أن يابانيَّيْن قد يحاكمان بسبب الاشتباه في محاولة انضمامهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في أول قضية من نوعها في البلاد. وأفاد متحدث باسم الشرطة، بأن «شرطة طوكيو أحالت شخصين إلى النيابة، لتخطيطهما للسفر إلى سورية، (بتهم) القتال في مجموعة مناهضة للحكومة». وأوضح أن 3 أشخاص آخرين أحيلوا إلى النيابة دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد المتهمين الـ5 طالب سابق «21 عاما»، خطط للسفر إلى سورية في 2014. وأبلغ الطالب السابق الشرطة بأنه أراد الالتحاق والقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وتتضمن قائمة المتهمين الصحفي المتمرس المستقل كوسوكي تسونيوكا، والباحث في الشريعة الإسلامية كو ناكاتا، الذي استشاره الطالب السابق على الأرجح بخصوص السفر إلى سورية. وكانت الحكومة اليابانية طالبت تسونيوكا -في وقت سابق من هذا العام- بتسليم جواز سفره بسبب اعتزامه السفر إلى اليمن. ويأتي الإجراء الجديد وسط جدل في اليابان، حول ما إذا كان من الواجب منع الصحفيين من السفر إلى مناطق النزاع، بعد اختطاف صحفي ياباني في سورية قبل الإفراج عنه العام الفائت.



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