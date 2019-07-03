قتلى وجرحى في تفجير بمدينة السويداء جنوبي سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار بدراجة نارية مفخخة في شارع القنوات بمدينة السويداء جنوبي سوريا. وأضافت الوكالة، أن هناك معلومات أولية عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بجروح جراء الانفجار.

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