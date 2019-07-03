باكستان تتهم الهند بقتل خمسة جنود في كشمير

اتهم الجيش الباكستاني، الهند، اليوم الأربعاء، بقتل خمسة جنود عند الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع في كشمير، بعد شهور فقط من انخراط البلدين الجارين النووين في نزاع كاد يتحول إلى حرب بشأن الإقليم.

وقتل الجنود في انفجار في بارنالا، الواقعة في القسم الذي تديره باكستان من كشمير، على بعد بضعة أمتار فقط من "خط المراقبة" الذي يقسم المنطقة بين البلدين، بحسب ما أفاد بيان للجيش.

وأفاد البيان بأن "الحادثة دليل على الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الهند عبر انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الثنائي والقواعد الدولية"، مضيفاً أن التحقيق لا يزال جارياً للكشف عن طبيعة التفجير.

Advertisements

وكاد البلدان الخصمان أن ينخرطا في حرب في فبراير عندما نفذّا ضربات جوية ضد بعضهما البعض، ما تسبب برفع منسوب التوتر إلى أعلى مستوياته منذ امتلاكهما الأسلحة النووية.

ومنذ ذلك الحين، خفض الطرفان التصعيد حتى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ونظيره الهندي ناريندرا مودي تبادلا رسائل وديّة بعدما فاز حزب مودي بولاية جديدة فيمايو.

اقرأ أيضاً.. باكستان تعلن مقتل 3 جنود بإطلاق نار في كشمير الهندية