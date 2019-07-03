السيسي: تسوية الصراع الفلسطيني من خلال حل الدولتين والمبادرة العربية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام.

وقال السيسي خلال استقباله وفداً أميركياً من مجلس الشيوخ، إن "مصر تدعم مختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يغيّر الواقع الحالي، ويفتح آفاقاً لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، على صفحته على "فيسبوك"، إن "السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقدير القاهرة للدور الذي يقوم به الكونجرس الأميركي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، مشيداً بـ "العلاقات المتميزة مع الإدارة الأميركية تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب"، ومشيراً إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

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وأضاف راضي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا والتوتر في المنطقة، لافتاً إلى تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول سواء بالجوار الإقليمي أو على مستوي العالم.