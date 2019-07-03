سقوط قتلى وجرحى في تفجير بمدينة السويداء جنوب سوريا

أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية بوقوع انفجار قوي في مدينة السويداء جنوب سوريا، مساء اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن سقوط قتلى.

ونقلت "الإخبارية"، عن معاون لقائد شرطة السويداء، أن الانفجار نجم عن دراجة نارية مفخخة ووقع في شارع القنوات.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص، إضافة إلى سقوط عدد من المصابين بحالات متفاوتة، موضحة أن المعلومات الأولية تشير لوقوع تفجير انتحاري نفذه شخص يستقل دراجة نارية، فيما أفادت باستنفار أمني كبير في المدينة.