كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري يتحدث عن مؤامرة تم تدبيرها لتشويه صورة القوات الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، بمناقشة انتهاكات ميليشيات طرابلس بحق المدنيين في جلسة مجلس الأمن الدولي.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، إن الجيش الليبي يعتمد الحرفية والدقة منذ انطلاق عملية الكرامة.

وأكد على أن قوات الجيش الوطني تستهدف في طرابلس أهدافا مشروعة للمليشيات، لكنها لم تستهدف مركز المهاجرين في تاجوراء.

وطالب المسماري بفتح تحقيق دولي ومستقل في جرائم الميليشيات في ليبيا، مشيراً إلى مؤامرة تم تدبيرها من جانب الإرهابيين لتشويه صورة القوات المسلحة الليبية.