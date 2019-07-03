كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاطعة شمال غرب الصين تشهد نمواً سريعاً في التجارة مع دول الحزام والطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا للسلطات الجمركية في لانتشو، عاصمة قانسو واصلت مقاطعة قانسو بشمال غرب الصين نموها السريع في ايرادات التجارة مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق هذا العام.

حيث ارتفعت تجارة قانسو مع بلدان الحزام والطريق في الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي وتمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات التجارة الخارجية في المقاطعة.

كما سجلت التجارة مع منغوليا ودول الآسيان نموًا هائلًا، حيث ارتفع بنسبة 23.3٪ و50.4٪ خلال نفس الفترة، على التوالي.

وتشمل صادرات قانسو الرئيسية إلى هذه البلدان المنتجات المعدنية والكهروميكانيكية والمنتجات الزراعية في الصناعات التقليدية كثيفة العمالة.

حيث تعمل قانسو على تحسين البنية التحتية وكفاءة التخليص لتعزيز التجارة الخارجية في السنوات الأخيرة، افتتحت المقاطعة العديد من خدمات الشحن الدولي إلى دول آسيا الوسطى وأوروبا ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مما سهل التجارة الخارجية في المقاطعة بشكل كبير.

