نجم بنين يغيب عن مباراة “أسود الأطلس”

لن يكون بمقدور الفرنسي ميشيل دوسيي، مدرب منتخب بنين لكرة القدم، الاعتماد على مهاجم “السناجب” ستيف موني، خلال المباراة التي تجمعه بالمنتخب الوطني، الجمعة القادم، برسم ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

ويعود سبب غياب موني عن مواجهة الأسود، للإيقافه من الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، بعد تلقيه الإنذار الأصفر الثاني في المواجهة التي جمعت منتخب بلاده بالكاميرون، أمس الثلاثاء، وهو ما يفرض توقيفه مباراة واحدة.

ويعد صاحب 24 عاما، والمحترف في صفوف هيدير سفيلد تاون، من اللاعبيين الأساسيين الذين يعتمد عليهم دوسيي في تشكيلة منتخب بنين، مما يعد غيابه خسارة كبيرة لمنتخب “السناجب”.

جدير بالذكر، أن المواجهة ستقام على أرضية ملعب السلام في القاهرة، بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي.