غويتيسولو بالعربي.. يوم توقع انفجار الوضع في تونس -الحلقة3

بعد مرور سنتين على وفاته يوم 4 يوينو 2017، تعيد «أخبار اليوم» خلال هذا الصيف نشر، في حلقات، مجموعة من المقالات التي سبق ونشرها الكاتب الإسباني العالمي خوان غويتيسولو (ازداد سنة 1931) ، في صحيفة «إلباييس» منذ سنة 2000 حول المغرب، بشكل خاص، والمغرب الكبير والعالم العالم، عامة.

مازالت توليفات أزياء الرئيس تستحق وصفًا دقيقا؛ قمصان أحادية اللون ذات طوق نجمي لا تشوبه شائبة، وربطات عنق زرقاء أو مخملية أو منقوشة؛ والسترات الرمادية أو البيج أو الزرقاء الداكنة، والأوشحة الحريرية التي يبرز أعلاها من الجيب العلوي للبذلة المصممة.

يحتل بنعلي بفخر كرسيا كستنائيا بذراعين ذهبيتين، على منوال لويس السادس عشر الذي يظهر في المسلسلات التلفزيونية المصرية. يظهر بنعلي يفرك يديه برضا كما لو أنه شخص انتهى للتو من عد أرباح لعبة رائعة في البورصة، أو حصل على الجائزة الكبرى في اليانصيب. مازالت توليفات أزياء الرئيس تستحق وصفًا دقيقا؛ قمصان أحادية اللون ذات طوق نجمي لا تشوبه شائبة، وربطات عنق زرقاء أو مخملية أو منقوشة؛ والسترات الرمادية أو البيج أو الزرقاء الداكنة، والأوشحة الحريرية التي يبرز أعلاها من الجيب العلوي للبذلة المصممة.

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يحتل بنعلي بفخر كرسيا كستنائيا بذراعين ذهبيتين، على منوال لويس السادس عشر الذي يظهر في المسلسلات التلفزيونية المصرية.

ما هي توقعات التغيير في تونس؟ على المدى القصير، لا يوجد توقع واحد، حسب ما قاله لي مختلف أطياف المعارضة الديمقراطية المحاصرة والمتواضعة. لكن الفساد والمحسوبية السائدين، من خلال احتكار جزء متزايد من الثروة الوطنية من لدن مجموعة الرئيس وتفريعاتها الإدارية، يمكن أن يقودا إلى وضع صعب، بل ومتفجر، على المدى المتوسط. إن صندوق التضامن الوطني، الذي أنشئ لتلبية احتياجات أدنى الطبقات الاجتماعية التي أغراها الإسلاميون مرة، والذي يتحكم في تدبيره زين العابدين بنعلي، هو عرضة للاختلاسات التي تنتهي في جيوب العائلة. وجزء من رجال الأعمال في القطاعات الأكثر ديناميكية يتعرض للتقليص تدريجياً بسبب جشع مجموعة الرئيس. «النموذج التونسي» للتقدم الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية يمكن أن يتوقف فجأة، ويقود غالبية السكان إلى طريق مسدود. بعض علامات القلق بشأن المستقبل والإذلال الجماعي بعد المهزلة الانتخابية على المنوال «البلغاري»، تشير إلى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه (التأزم). مثل هذا النظام الاستبدادي والبوليسي لا يستجيب، بالطبع، لمطالب مجتمع حداثي مثل تونس. الشرخ المفتوح بين تونس الرسمية والواقعية يزداد اتساعا يوما بعد يوم.

عند غروب الشمس، فوق أشجار شارع بورقيبة وأبراج المراقبة، من غرفتي في فندق إفريقيا، هناك عشرات الآلاف من الطيور ترسم آلاف الخطوط، والتشعبات العابرة؛ مراوح ودوامات ومثلثات ذات جمالية رائعة، قد يقال إنها مستوحاة من ألكسندر كالدر. كان يمكن هذا النحات أن يظل شاخص البصر من الدهشة تحت سماء تونس المجيدة أمام توليفات ذلك الفضاء في حركة مستمرة لو رآها. وأنا أيضا لم أستطع التخلص من سحر ذلك المشهد، ومن تأمل تدفق الأشكال المتغيرة التي ترسمها يد خفية لفنان؛ كانت المخلوقات الحرة التي حلم بها ربما، في قفصها ذي اللون الذهبي، فيما التونسيون العاطلون جالسون على المدرجات.