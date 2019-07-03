مغاربة وجزائريون “يخطفون” الأنظار بحملة التنظيف في “كان” مصر

خطف مشجعون من المغرب، والجزائر الأنظار، خلال مباريات نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر بفضل مبادرة “غرين بايك”.
وانخرط مشجعون مغاربة، وجزائريون، فضلا عن بعض المصريين في حملة تنظيف الملاعب عقب مباريات المنتخبين المغربي، والجزائري، وهي البادرة، التي نالت استحسان المسؤولين عن الملعب، وكذا الجماهير المصرية، وفق ما عاينه “اليوم 24”.
وتتواصل منافسات العرس الإفريقي بخوض منافسات الدور الثاني، الذي سيواجه خلاله المنتخب الوطني منافسه البينيني.
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