إصابة رجل وامرأة بشجار في منطقة الميدان وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة رجل وامرأة بشجار اندلع في منطقة الميدان وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت، اليوم، بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء في منطقة الميدان وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن اصابة رجل بطعنات سكين، وامرأة بضربة (عصا) فقت الوعي على أثرها".



وأضاف أنه "تم نقل الرجل والمرأة المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج".



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