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حسين علي يضع حداً للجدل: سأمثل الزوراء في الموسم المقبل

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2019-07-03 | 19:54

حسين علي يضع حداً للجدل: سأمثل الزوراء في الموسم المقبل

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حسم لاعب المنتخب الوطني، حسين علي، مستقبله ووضع حداً للتكهنات التي اشارت الى عدم توقيعه للزوراء في الانتقالات الصيفية الجارية.
وانتشرت انباء تفيد، بأن حسين علي سيوقع لفريق محلي اخر غير الزوراء.

وفي هذا الصدد، أكد علي في تصريح نشره الموقع الرسمي لنادي الزوراء، أن "الزوراء هو بيتي الاول والاخير ولا صحة لاتفاقي مع اي نادي اخر".


واوضح علي بالقول، "سأمثل الزوراء في الموسم القادم في حال عدم توقيعي لعقد خارجي".

يذكر ان علي كان قد غادر الزوراء في الصيف الماضي، موقعاً على عقد انضمامه لصفوف قطر القطري.

ولم يتوصل علي لاتفاق مع قطر في نهاية الموسم الماضي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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