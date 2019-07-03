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2019-07-03 | 19:54
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وفي هذا الصدد، أكد علي في تصريح نشره الموقع الرسمي لنادي الزوراء، أن "الزوراء هو بيتي الاول والاخير ولا صحة لاتفاقي مع اي نادي اخر".
واوضح علي بالقول، "سأمثل الزوراء في الموسم القادم في حال عدم توقيعي لعقد خارجي".
يذكر ان علي كان قد غادر الزوراء في الصيف الماضي، موقعاً على عقد انضمامه لصفوف قطر القطري.
ولم يتوصل علي لاتفاق مع قطر في نهاية الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين علي يضع حداً للجدل: سأمثل الزوراء في الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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