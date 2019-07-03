حسين علي يضع حداً للجدل: سأمثل الزوراء في الموسم المقبل

وانتشرت انباء تفيد، بأن حسين علي سيوقع لفريق محلي اخر غير الزوراء.

وفي هذا الصدد، أكد علي في تصريح نشره الموقع الرسمي لنادي الزوراء، أن "الزوراء هو بيتي الاول والاخير ولا صحة لاتفاقي مع اي نادي اخر".



واوضح علي بالقول، "سأمثل الزوراء في الموسم القادم في حال عدم توقيعي لعقد خارجي".

يذكر ان علي كان قد غادر الزوراء في الصيف الماضي، موقعاً على عقد انضمامه لصفوف قطر القطري.

ولم يتوصل علي لاتفاق مع قطر في نهاية الموسم الماضي.

