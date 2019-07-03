العراق يخسر امام البحرين في تصفيات آسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً

رياضة 2019-07-03 | 19:38 1,409 مشاهدة خسر المنتخب الوطني امام نظيره البحريني في الجولة الرابعة من تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً والمقامة منافساتها في البحرين. وخسر ليوث الرافدين امام اهل الدار البحرين بثلاثة أشواط للاشيء بواقع (22-25) (19-25) (23_25) وبالتالي تأجل تأهله للجولة الاخيرة. وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الاولى امام السعودية بواقع ثلاثة أشواط لأثنين، السبت الماضي، فيما تغلب الاحد، على الكويت بثلاثة أشواط لأثنين، وفاز الاثنين، على منتخب قطر بثلاثة أشواط للاشيء.



ويختتم منتخب ليوث الرافدين مشواره مع نظيره المنتخب الفلسطيني يوم غدٍ الخميس.

ويختتم منتخب ليوث الرافدين مشواره مع نظيره المنتخب الفلسطيني يوم غدٍ الخميس.

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