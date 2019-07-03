2019-07-03 | 19:38
1,409 مشاهدة
خسر المنتخب الوطني امام نظيره البحريني في الجولة الرابعة من تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً والمقامة منافساتها في البحرين.
وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الاولى امام السعودية بواقع ثلاثة أشواط لأثنين، السبت الماضي، فيما تغلب الاحد، على الكويت بثلاثة أشواط لأثنين، وفاز الاثنين، على منتخب قطر بثلاثة أشواط للاشيء.
ويختتم منتخب ليوث الرافدين مشواره مع نظيره المنتخب الفلسطيني يوم غدٍ الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يخسر امام البحرين في تصفيات آسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.