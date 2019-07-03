المنافذ تعلن إحالة 39 شاحنة تحمل حديد تسليح في منفذ الشيب إلى القضاء

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن إحالة (39) شاحنة محملة بمادة "حديد تسليح أيراني المنشأ بوزن أكثر 1404 طن" في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان بين العراق وايران. وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط الشاحنات من قبل ضباط شعبة البحث والتحري في هياتنا ومركز شرطة الكمارك وحسب قرار قاضي التحقيق داخل الحرم الكمركي، بعد محاولة المستورد التحايل على الجهات ذات العلاقة على ان البضاعة أوكرانية المنشأ حيث فشلت في الفحص المختبري".



وأضافت أنه "تم إحالة المخالفات وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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