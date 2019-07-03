السفير الالماني في بغداد لـ السومرية: ندعم العراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل

وقال نان في مقابلة خاصة مع السومرية، إن "برلين ابرمت الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية مع بغداد ما يعكس طبيعة تطور العلاقات بين البلدين".

وشدد السفير الالماني على" دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات لغاية تحقيق الاستقرار"، مؤكداً أن "ألمانيا كانت سباقة في دعم استقرار العراق من الناحية الامنية".

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وأشار نان، إلى أن "بلاده قدمت المنح المالية من أجل عودة النازحين الى مناطقهم المحررة".

وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوزير الخارجية الألماني هايكو ماش، في (8 حزيران 2019)، أن العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين العراق وألمانيا ووضعها موضع التنفيذ.

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحث في شهر نيسان الماضي، خلال زيارته برلين مع المسؤولين العلاقات الثنائية وخاصة بمجال الاستثمار والطاقة.