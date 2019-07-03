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2019-07-03 | 19:24
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كشف عادل غفوري، الوكيل المعتمد لشركة "جيفوفا" لتجهيزات الملابس الرياضية، لدى العراق، سبب تأخر الشركة الايطالية عن اعلان تعاقدها مع الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال غفوري في حديث للسومرية نيوز، إن "شركة جيفوفا ارات ان تعلن عن تعاقدها مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، فور توقيع العقد في الـ26 من حزيران الماضي، لكن نحن من طلبنا من الشركة التريث قليلاً وتأجيل الاعلان الرسمي".
واوضح أن "الشركة الايطالية ستعلن رسمياً عبر موقعها الرسمي، عن العقد خلال الايام القليلة المقبلة، لحين الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على تصميم قميص المنتخب الوطني والذي سيكون مفاجأة للجماهير الرياضية".
واهدت الشركة الايطالية، اتحاد الكرة كأس العراق، الذي تم صنعه وتصميمه بايادٍ ايطالية، وستصمم كأساً اخر ليكون للدوري العراقي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب تأخرت 'جيفوفا' عن اعلان تعاقدها مع الاتحاد العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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