لهذا السبب تأخرت 'جيفوفا' عن اعلان تعاقدها مع الاتحاد العراقي

وكان اتحاد الكرة قد اعلن تعاقده مع "جيفوفا" الايطالية لتجهزيات الملابس الرياضية في السادس والعشرين من حزيران الماضي، من اجل رعاية قمصان المنتخبات العراقية الوطنية لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقال غفوري في حديث للسومرية نيوز، إن "شركة جيفوفا ارات ان تعلن عن تعاقدها مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، فور توقيع العقد في الـ26 من حزيران الماضي، لكن نحن من طلبنا من الشركة التريث قليلاً وتأجيل الاعلان الرسمي".



واوضح أن "الشركة الايطالية ستعلن رسمياً عبر موقعها الرسمي، عن العقد خلال الايام القليلة المقبلة، لحين الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على تصميم قميص المنتخب الوطني والذي سيكون مفاجأة للجماهير الرياضية".

واهدت الشركة الايطالية، اتحاد الكرة كأس العراق، الذي تم صنعه وتصميمه بايادٍ ايطالية، وستصمم كأساً اخر ليكون للدوري العراقي الممتاز.