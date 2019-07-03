مدير ناحية 'الشورة' يكشف تفاصيل حريق خط الانابيب في الموصل

كشف مدير ناحية "الشورة" في نينوى، الاربعاء، عن تفاصيل حريق خط الانابيب في الموصل، مؤكداً أن الحريق إندلع في اعشاب يابسة قرب الخط.
وقال خالد الجار الله في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا إندلع في الأعشاب اليابسة قرب إحدى الأنابيب النفطية القديمة بالقرب من محطة كهرباء في قرية عين الجحش التابعة لناحية الشورة جنوب الموصل ما تسبب في إنفجار لمخلفات داعش".
وأضاف أنه "تمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني"، مشددا على أن "الأنبوب النفطي قديم وخارج عن العمل وليس الأنبوب الناقل لخط جيهان التركي".
وأضاف أنه "تمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني"، مشددا على أن "الأنبوب النفطي قديم وخارج عن العمل وليس الأنبوب الناقل لخط جيهان التركي".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بالسيطرة على حريق اندلع بخط انابيب نفط استراتيجي متروك في اطراف الموصل.
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