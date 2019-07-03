الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل بحق طفل رضيع في الموصل

كشفت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن تفاصيل جريمة قتل بحق طفل رضيع في مدينة الموصل.
وأضاف معن، أنه "بعد التعمق في التحقيق وجمع الأدلة تبين بأن القاتل هو زوجة والد الطفل والتي انهارت بعد مجابهتها بالأدلة الدامغة وإعترفت بإرتكابها جريمة القتل".
وأشار إلى أنه "تم تدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً واجراء كشف الدلالة على محل الحادث بحضور قاضي تحقيق الخفر ونائب المدعي العام وسيتم إكمال الإجراءات القانونية ليتم إحالتها الى محكمة الجنايات المختصة لتنال جزائها العادل".
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