الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل بحق طفل رضيع في الموصل

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبالتعاون مع قاضي تحقيق الخفر ونائب المدعي العام اكتشفت جريمة قتل حصلت قبل أسبوع بحق طفل يبلغ من العمر سنة ونصف في داره في الجانب الايمن لمدينة الموصل".وأضاف معن، أنه "بعد التعمق في التحقيق وجمع الأدلة تبين بأن القاتل هو زوجة والد الطفل والتي انهارت بعد مجابهتها بالأدلة الدامغة وإعترفت بإرتكابها جريمة القتل".

وأشار إلى أنه "تم تدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً واجراء كشف الدلالة على محل الحادث بحضور قاضي تحقيق الخفر ونائب المدعي العام وسيتم إكمال الإجراءات القانونية ليتم إحالتها الى محكمة الجنايات المختصة لتنال جزائها العادل".

