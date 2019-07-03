"داعش" الإرهابي يتبنى هجمات على الجيش في النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، مسؤوليته عن هجمات طالت معسكرا للجيش في غرب النيجر الإثنين الماضي.
وقالت وكالة أعماق، التابعة للتنظيم الإرهابي، إن داعش أعلن الأربعاء مسؤوليته عن هجمات على معسكر للجيش في غرب النيجر يوم الإثنين.
وأعلن الجيش في النيجر أمس الثلاثاء أن 18 جنديا على الأقل قتلوا واعتبر 4 في عداد المفقودين بعدما فجر أشخاص يشتبه بكونهم إرهابيين سيارتين وفتحوا النار على معسكر في النيجر.
وذكرت وكالة أعماق أن عناصر التنظيم سيطروا على القاعدة القريبة من بلدة إناتس قرب الحدود مع مالي.
واستخدم المسلحون في الهجوم سيارتين ملغومتين كما فتحوا النار من على دراجات نارية.
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