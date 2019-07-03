"قبطانة المهاجرين" مختبئة إثر تلقيها تهديدات

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/7/3 08:45 مساء بتوقيت أبوظبي
الألمانية كارولا راكيتا بعد اقتيادها من جانب شرطة الجمارك
أكدت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الأربعاء أن القبطانة الألمانية، التي أوقفت لفترة وجيزة في إيطاليا بعد إنزالها أربعين مهاجراً أنقذتهم من الغرق في ميناء لامبيدوسا، مختبئة منذ إطلاق سراحها بسبب تعرضها لتهديدات.
وقال المتحدث باسم منظمة "سي ووتش" الألمانية روبن نوغباور في تصريحات صحفية إن "كارولا ريكيت "حالياً في مكان سري بسبب التهديدات الكثيرة التي تلقتها.
ولأسباب أمنية، لم يرغب في التأكيد ما إذا كانت غادرت إيطاليا إلى بلدها ألمانيا الذي يريد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني طردها إليه.
وأوقف ريكيت ليل الجمعة، واتهمت بالرسو عنوة في ميناء لامبيدوسا الإيطالي في صقلية لإنزال مهاجرين أنقذتهم من البحر.
وأطلق القضاء الإيطالي سراحها الثلاثاء، معتبراً أن ما قامت به هو عملية إنقاذ بحرية لا ينطبق عليها القانون الذي يمنع الدخول إلى المياه الإقليمية الإيطالية.
وندد سالفيني زعيم اليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ كبير في الحكومة الإيطالية بهذا القرار، وهدد بأنه سيطرد القبطانة الشابة.
وسيوزع المهاجرون الذين أنزلوا في لامبيدوسا على ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي. أما سفينة "سي ووتش 3" فتم تجميد عملها على الفور.
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