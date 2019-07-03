تقرير حقوقي يفضح انتهاكات الحوثي ضد اليمنيات في السجون

فضح تقرير حقوقي دولي، الأربعاء، الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد اليمنيات في السجون والمعتقلات.

وقال التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) إن مختطفات يمنيات تعرضن للتعذيب والانتهاكات الجسيمة في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد بأن مليشيا الحوثي شكلت جهازا أمنيا خاصا بالنساء، وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال السيدات واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عنهن.

Advertisements

وأضاف التقرير أنه تم رصد مواقع لاعتقال وإخفاء النساء اليمنيات، شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، ومنازل يمنيين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

ولفت إلى أن النساء المعتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، ما دفعهن لمحاولة الانتحار.

وتضمن التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية التابعة للمليشيا الانقلابية.

ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية، والتوقف عن الزج بالمزيد منهن في السجون.

وطالبت مليشيا الحوثي بالسماح للمنظمات الحقوقية والنسائية المتخصصة وناشطي حقوق الإنسان بالالتقاء بالنساء في السجون والاطلاع على أوضاعهن، والتوقف عن التشهير بهن في المعتقلات.