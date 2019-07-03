اليابان تأمر بإجلاء مليون شخص بسبب السيول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - امرأة تسير وسط أمطار غزيرة في اليابان يوم الأربعاء

أمرت اليابان أكثر من مليون شخص على جزيرة كيوشو في أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في مراكز إجلاء ومناطق آمنة أخرى يوم الأربعاء إذ تنذر الأمطار الغزيرة بوقوع انهيارات أرضية على نطاق واسع.

وبلغ معدل ارتفاع مياه الأمطار في بعض أجزاء كيوشو ما يصل إلى ألف ملليمتر منذ يوم الجمعة أي ما يعادل الأمطار التي تسقط عادة خلال شهر يوليو تموز بأكمله حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط المزيد من الأمطار بمعدل 300 ملليمتر في بعض المناطق مساء الخميس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن السلطات أصدرت أوامر بإجلاء 1.02 مليون من سكان مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي على الطرف الجنوبي من جزيرة كيوشو. ونُصح نحو 930 ألفا آخرين بالإجلاء لكن لم تتوفر على الفور بيانات عن عدد من استجابوا منهم.

وقالت امرأة في مركز إيواء لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ”أعيش بمفردي بجانب نهر والتفكير في ارتفاع منسوب المياه يثير الفزع“. وقالت امرأة أخرى إن كمية الأمطار التي سقطت ”رهيبة“.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أنهارا ارتفع منسوب مياهها لكن دون فيضانات حتى مساء الأربعاء.

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وأفادت أنباء بوقوع بعض الانهيارات الأرضية بينها انهيار جرف سيارتين لكن لا توجد تقارير عن إصابات حتى الآن.

وفي طوكيو قال رئيس الوزراء شينزو آبي إنه يتعين على السكان ”اتخاذ خطوات لحماية أرواحهم بما في ذلك الإجلاء المبكر“ وأمر الجيش بالاستعداد لعمليات الإنقاذ.

وواجه آبي انتقادات بسبب تعامل الحكومة ببطء مع أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات في يوليو تموز من العام الماضي مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في أسوأ كارثة بسبب الطقس في اليابان منذ 36 عاما.