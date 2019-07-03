“الأونروا” تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين

ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعم المملكة العربية السعودية وتبرعها المالي الإضافي للاجئين الفلسطينيين.

وقالت الأونروا في بيان اليوم، أن المملكة العربية السعودية تبرعت لها بمبلغ مليوني دولار إضافية وذلك دعما للاجئي فلسطين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الأونروا إلى أن تبرع المملكة الإضافي سيخصص لخدمات الوكالة الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية .

ونقل بيان الأونروا شكر المفوض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول المملكة العربية السعودية وشعبها على هذا الدعم الإضافي المقدم للأونروا في هذا الوقت، مؤكدًا أن شراكة المملكة طويلة الأجل مع الأونروا لدعم لاجئي فلسطين تعد أمراً بمقدور الأونروا الاعتماد عليه.

ورأت الوكالة الأممية في بيانها أن تبرع المملكة الداعم للاجئين الفلسطينيين جاء في وقت حرج بالنسبة للأونروا، بسبب التحديات المالية الكبيرة في سبيل تلبية كافة متطلباتها المالية حتى نهاية هذا العام، مضيفة أن الأونروا تحتاج خلال العام 2019م إلى ما مجموعه 1,2 مليار دولار من أجل كافة عملياتها في المنطقة، والتي تتضمن التنمية البشرية وتقديم خدمات المعونة الإنسانية.

واكد بيان الأونروا أن المملكة العربية السعودية دأبت على أن تكون شريكًا مخلصًا للأونروا، وفي عام 2018م أصبحت ثالث أكبر المانحين بتبرع وصل إلى 160 مليون دولار، معربة عن امتنانها للدعم المستدام الذي تقدمه المملكة.