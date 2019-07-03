الان تتابع بوينغ: سنقدم 100 مليون دولار لذوي ضحايا “طائرتي 737 ماكس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 33 دقيقة - 8:56 م, 3 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات، الأربعاء، أنها ستقدّم 100 مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصا. وقالت الشركة التي وصفت المبلغ المرصود بأنه “استثمار أولي” على مدى سنوات، إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية نفقات العيش وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تضررت جراء تحطّم طائرتي “الخطوط الجوية الإثيوبية” و”لايون إير” الإندونيسية.

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