شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: عفو عام عن أسرى حركة تحرير السودان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم)اصدر رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عفواً عاماً عن أسرى حركة تحرير السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في إقليم دارفور بزعامة أركو مني مناوي.
ويبلغ عدد الأسرى المشمولين بالعفو العام 235 أسيراً وقد تم الإفراج عنهم فوراً.
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم: عفو عام عن أسرى حركة تحرير السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.