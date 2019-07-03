شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: عفو عام عن أسرى حركة تحرير السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الخرطوم)

اصدر رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، عفواً عاماً عن أسرى حركة تحرير السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في إقليم دارفور بزعامة أركو مني مناوي.

ويبلغ عدد الأسرى المشمولين بالعفو العام 235 أسيراً وقد تم الإفراج عنهم فوراً.