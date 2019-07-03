شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بيروت)ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعم المملكة العربية السعودية وتبرعها المالي الإضافي للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الأونروا في بيان اليوم (الأربعاء)، أن المملكة العربية السعودية تبرعت لها بمبلغ مليوني دولار إضافية وذلك دعماً للاجئي فلسطين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة: في لبنان، وسورية، والأردن، وقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت الأونروا إلى أن تبرع المملكة الإضافي سيخصص لخدمات الوكالة الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
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