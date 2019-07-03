اخبار العالم

الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دعم المملكة العربية وتبرعها المالي الإضافي للاجئين الفلسطينيين.

وقالت الأونروا في بيان اليوم (الأربعاء)، أن المملكة العربية السعودية تبرعت لها بمبلغ مليوني دولار إضافية وذلك دعماً للاجئي فلسطين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة: في لبنان، وسورية، والأردن، وقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الأونروا إلى أن تبرع المملكة الإضافي سيخصص لخدمات الوكالة الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا تثمن دعم المملكة وتبرعها للاجئين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا