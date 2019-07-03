بوينغ تقدم 100 مليون دولار لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيويورك) أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات اليوم (الأربعاء) أنها ستقدّم مئة مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصاً. أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات اليوم (الأربعاء) أنها ستقدّم مئة مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصاً. وقالت الشركة التي وصفت المبلغ المرصود بأنه «استثمار أولي» على مدى سنوات، إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية نفقات العيش وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تضررت جراء تحطّم طائرتي «الخطوط الجوية الإثيوبية» و«لايون إير» الإندونيسية. وتواجه بوينغ دعاوى قضائية تقدّمت بها عائلات الضحايا.



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