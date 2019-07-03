شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تستدعي السفير الصيني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني ليو شياومينغ، اليوم (الأربعاء)، لمناقشة الوضع في هونغ كونغ، بحسب ما صرح مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس.
وتأتي الأنباء عن الاجتماع المقرر أن يجري في وقت لاحق من اليوم، بعد أن حذر شياومينغ لندن من مغبة انتقاد التعامل مع المحتجين في هونغ كونغ.
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