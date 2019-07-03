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لندن تستدعي السفير الصيني

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني ليو شياومينغ، اليوم (الأربعاء)، لمناقشة الوضع في هونغ كونغ، بحسب ما صرح مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس.

وتأتي الأنباء عن الاجتماع المقرر أن يجري في وقت لاحق من اليوم، بعد أن حذر شياومينغ لندن من مغبة انتقاد التعامل مع المحتجين في هونغ كونغ.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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