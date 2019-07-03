شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مسألتان عالقتان بشأن محادثات الحدود مع إسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (الأربعاء)، إن لبنان يصر على أن أي ترسيم لحدوده البحرية مع إسرائيل يجب ألا يتم إلا من خلال حزمة أوسع، تشمل الحدود البرية أيضاً، وإن لبنان يريد ذلك كتابة.

ويقوم المسؤول الأمريكي الكبير ديفيد ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في مسعى لبدء المحادثات بين البلدين اللذين ما زالا رسمياً في حالة حرب منذ قيام إسرائيل في عام 1948.

ومن شأن حل الخلاف البحري بين البلدين أن يساعدهما في استغلال احتياطات الطاقة البحرية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز يوم 19 يونيو إنه يتوقع بدء المحادثات بوساطة أمريكية في غضون شهر.