شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خمسة جنود باكستانيين بانفجار في كشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد)

لقي خمسة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب آخر بجروح جراء انفجار وقع اليوم (الأربعاء)، بالقرب من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أنه يجري التحقيق لمعرفة طبيعة الانفجار الذي وقع في قطاع «شمب» على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني وإصابة آخر.