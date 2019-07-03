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مقتل خمسة جنود باكستانيين بانفجار في كشمير

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جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد)

لقي خمسة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب آخر بجروح جراء انفجار وقع اليوم (الأربعاء)، بالقرب من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أنه يجري التحقيق لمعرفة طبيعة الانفجار الذي وقع في قطاع «شمب» على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني وإصابة آخر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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