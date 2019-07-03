نجاة طاقم غواصة روسية من حريق كبير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر الجيش الروسي أمس أن بعض أفراد طاقم الغواصة التي اجتاحها حريق شب بها هذا الأسبوع نجوا من الحادث.

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وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء: «إن 14 فردا من الطاقم لقوا حتفهم وتم إنقاذ الباقي».

وكان شويجو يتحدث من مدينة سيفيرومورسك أقصى شمال البلاد، حيث وصلت الغواصة المخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار بعد الكارثة. وتضم المدينة مقر الأسطول الشمالي الروسي.

وقال الوزير: إن الحادث وقع في المياه الإقليمية الروسية في بحر بارنتس.