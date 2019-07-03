نواب العموم العرب يطلقون جمعية تواجه مخاطر الجريمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شدد اجتماع للنواب العموم العرب على أهمية التعاون لمواجهة مخاطر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود حفاظا على الشعوب والدول من مخاطرها، وأكد على ضرورة التعاون القضائي للتصدي لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وترأس النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أمس وفد النيابة العامة في الاجتماع الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الذي تستضيفه النيابة العامة بمصر تحت عنوان «معا لمكافحة الجريمة».

وأكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أن العلاقات بين السعودية وشقيقاتها من الدول العربية متينة ومميزة على كل الأصعدة، ضاربة أطنابها عمق التاريخ، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر والبناء القائم على تعظيم المنافع المشتركة بين دولنا العربية.

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ورأى أن التعاضد والتعاون بين الدول هو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة، سواء في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى، ولا ريب أن رأس هذا التعاضد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية، ولفت لحرص السعودية أن تكون من المؤسسين والداعمين لها إيمانا منها بقيمتها الضافية ودورها المحوري في تعزيز التعاون بين الأجهزة النظيرة في وطننا العربي والاستفادة المتبادلة بين هذه الأجهزة سواء في مجال مكافحة الجرائم أو في تشجيع الحوار القانوني أو التفاهمات فيما بين هذه الأجهزة.

وأكد النائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم العرب المستشار نبيل صادق، أهمية الاجتماع الأول للجمعية الذي يؤكد حرص الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها لمواجهة كل أنواع الجرائم التي باتت تهدد دولنا، مبينا أن استفادة الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم، مشددا على أهمية تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية لمنعها من شراء الأسلحة وعدم تطوير الوسائل التقنية للاستفادة منها في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائقا للدول في سبيل التنمية المستدامة.

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، خاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة في تمويل تلك الجماعات.

وشارك في الاجتماع وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح الشلعان والنواب العموم في كل من المغرب والكويت والبحرين وفلسطين.

أهداف جمعية النواب العموم العرب: