ترمب: انتهاكات إيران فاتورتها 150 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على خطأ المسار الذي اتخذته إيران بانتهاك الاتفاق النووي وتخطي الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

وفي تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر صباح أمس قال: «إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغ قيمته 150 مليار دولار بجانب 1.8 مليار دولار نقدا، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئا، وذلك قبل أن أصبح رئيسا بمدة طويلة»، وأضاف: «وهم الآن يتخطون الحد المسوح به للمخزون .. أمر غير جيد».

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على صعيد متصل دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إيران إلى التخلي عن قرارها بتجاوز المستوى المسموح به لاحتياطات اليورانيوم المخصب.

وقال البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ندعو إيران إلى التراجع بقوة عن خطوتها والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضعف الاتفاق النووي».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين الماضي: «إن إيران تجاوزت الحد الأعلى لاحتياطاتها من اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح به بموجب الاتفاق، وهو تطور أثار قلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».