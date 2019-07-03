الكويت عضو في المجلس الرئاسي للفاو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - روما أعيد انتخاب الكويت مجددا أمس لعضوية المجلس المستقل الرئاسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وممثلة لمجموعة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمرة الثالثة، وحتى نهاية 2020. وذكرت مندوبية الكويت الدائمة بالمنظمة في بيان أن ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة انتخبوا الكويت لعضوية «المجلس المستقل» المكون من 49 دولة للفترة من يوليو 2019 إلى ديسمبر 2020 في مستهل الدورة الـ162 للمجلس.



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