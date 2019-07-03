هدية السعودية لبوركينا فاسو.. 50 طنا من التمور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس واغادوغو

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 50 طنا من التمور هدية السعودية لجمهورية بوركينا فاسو.

حضر التسليم وزيرة المرأة والعمل الإنساني البوركينية هيلين ماريشال البودو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، ووفد من وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.

Advertisements

وأشادت وزيرة المرأة البوركينية في تصريح صحفي بأعمال المركز، موجهة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يبذلونه تجاه العمل الإنساني وإيصال المساعدات لبلادها، منوهة بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع المملكة بجمهورية بوركينا فاسو.

وعبر السفير وليد الحمودي من جانبه عن شكره الجزيل للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة التي وصلت إلى أنحاء العالم كافة.

وجرى أمس توزيع 300 سلة غذائية، 22 طنا و200 كجم، للنازحين والمتضررين في قرى الجعدة والتنابكة والطينة وبني فائد والغرزه، التابعة لمديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1,800 فرد، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.