الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في جبهة المزرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية من تحقيق تقدم ميداني في جبهة المزرق جنوب غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن.

وأكد المركز الإعلامي لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية شنت هجوما مباغتا تمكنت خلاله من تحرير مناطق استراتيجية في جبهة المزرق جنوب غرب صعدة، وتم تحرير عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة، وصولا إلى السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة به. ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في جبهة المزرق.

وفي الحديدة استحدثت ميليشيات الحوثي مئات المتاريس في المباني السكنية داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، عقب فشل ثلاث هجمات واسعة شنتها في محاولة لتجاوز خطوط التماس. وأكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية قيام عناصر الميليشيات الحوثية باستحداث متاريس في مبان سكنية بالقرب من خطوط التماس في شارع الخمسين.

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ويأتي استحداث المتاريس بوتيرة عالية بحسب مصادر عسكرية في إطار تصعيد غير مسبوق من قبل الميليشيات الحوثية تجاوز مجرد إطلاق النار والقذائف ومحاولات التسلل إلى هجمات واسعة ومحاولة التقدم والسيطرة على أحياء سكنية محررة. وتواصل ميليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية بكثافة على المناطق والأحياء المحررة بمدينة الحديدة، مع تصعيدها غير المسبوق واستمرار خروقاتها للهدنة الأممية ورفض تنفيذ اتفاق السويد منذ توقيعه في ديسمبر الماضي.

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