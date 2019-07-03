شكرا لقرائتكم ترمب مهددا: إما نتلاعب بالعملات أو نتفرج كالأغبياء! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجدداً، الأربعاء، أوروبا والصين بالتلاعب بعملاتهما لتحقيق مصالحهما بهدف منافسة الولايات المتحدة في شكل أكبر، داعياً إلى الاحتذاء بهما.

وكتب ترمب على تويتر أن "الصين وأوروبا تمارسان لعبة التلاعب بالعملات وتضخان المال في نظاميهما لمنافسة الولايات المتحدة".

وأضاف "علينا أن نحتذي بهما أو أن نظل نتفرج كالأغبياء على الدول الأخرى تمارس لعبتها الصغيرة، الأمر الذي تقوم به منذ أعوام عدة".

وهي ليست المرة الأولى، التي يتهم فيها الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بالعملات، في يوليو الماضي، حيث غرد أيضا على تويتر متهما البلدين.