تصريح مفاجئ من أردوغان بشأن مقتل خاشقجي

الموجز
خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتفاصيل مفاجئة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقاً لما نشرته سبوتنيك الروسية .
وأشارت الصحيفة الروسية لتصريحات أرودغان والتي نقلتها قناة "إن.تي في" التركية، وقال فيها : إن "بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، وذلك دون أن يحدد هوية هؤلاء الأشخاص.
وكان أردوغان قال في تصريحات سابقة أثناء قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إن "بلاده لن تقبل التستر على جريمة قتل خاشقجي"، مؤكدا أنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي.
الأمم المتحدة
أشارت سبوتنيك إلى أن محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، كانت قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
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