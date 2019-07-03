تهديد بتفجير القنصلية المصرية في الكويت وتحرك عاجل من الأمن والسفير المصري

الموجز
هدد مجهول صباح اليوم الأربعاء بتفجير مبنى القنصلية المصرية بمنطقة السلام في الكويت وفقاً لما نشرته سبوتنيك الروسية .
وبحسب الصحيفة الروسية قام طارق القوني، السفير المصري في الكويت، بتفقد مبنى القنصلية بمنطقة السلام صباح اليوم، عقب واقعة تعدي أحد الأشخاص على القنصلية، وإطلاقه تهديدات بتفجيرها.
وأشارت سبوتنيك لتأكيد القوني على السيطرة على الوضع في حينه من جانب أفراد الأمن بالقنصلية، حيث تبين أن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاحا أبيضا، ولم يعثر بحوزته على أوراق ثبوتية تدل على هويته.
تسليم المعتدي للشرطة
وأكدت سبوتنيك على تسليم المعتدي للشرطة الكويتية بحسب تصريحات السفير المصري ، وذلك لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه لمعرفة دوافع ما قام به.
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