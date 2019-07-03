ترند الموجز|حقيقة وفاة ’’محمود عزت‘‘..وقرار من المحكمة بشأن منى وشيما..وفوضى في معسكر المنتخب..وكهربا في الطريق إلى الأهلي

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، حقيقة وفاة ’’محمود عزت‘‘ نائب مرشد الإخوان، وقرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الإباحية، وقرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الإباحية، والطريق إلى الأهلي.. أول خطوة تصعيدية من كهربا ضد الزمالك، و’’مولد وصاحبه غايب‘‘ في معسكر الفراعنة.. صور تذكارية وحواوشي وكشري.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

حقيقة وفاة ’’محمود عزت‘‘ نائب مرشد الإخوان

ترددت أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بوفاة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان "الإرهابية"، والهارب من مصر بعد أحداث رابعة، في أحد مستشفيات تركيا.

ونفت مصادر مطلعة لروسيا اليوم، نبأ وفاة نائب المرشد العام للجماعة، المتهم بالتورط بقضايا تتعلق بقلب نظام الحكم والإرهاب.

وأكدت المصادر أن "إطلاق مثل تلك الشائعات بين الحين والآخر عن وفاة أوانتقال قيادات من الصف الأول للجماعة بحجم محمود عزت من مكان إلى آخر مقصود في حد ذاته، والهدف منه تشتيت الجهود وصرف الأنظار عن تحركات أخرى على الأرض من قبل التنظيم الخاص لجماعة الإخوان الذي أصابه ارتباك واضح عقب وفاة محمد مرسي وتفجرت الخلافات بين أجنحته وظهرت إلى العلن أكثر من ذي قبل".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "الأجهزة المعنية بتعقب نشاط جماعة الإخوان المحظورة تحلل وترصد أي معلومات حقيقية عن القيادات الهاربة والمطلوبة في قضايا إرهابية وعنف وتحريض، ومنهم بالطبع محمود عزت المتورط في عدة قضايا".

(رابط الخبر)

قرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الإباحية

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، استمرار إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي مع مخرج شهير.

كما قررت المحكمة إلغاء قرار تحديد إقامتهما.

وكانت المحامية حنان أحمد، دفاع المتهمتين قد تقدمت باستئناف على قرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية في وقت سابق وتم قبوله.

كانت نيابة مدينة نصر الكلية، تحت إشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

(رابط الخبر)

الطريق إلى الأهلي.. أول خطوة تصعيدية من كهربا ضد الزمالك

في أول خطوة تصعيدية، قدم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط الزمالك، شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وبحسب موقع سوبر كورة، فإن كهربا قدم الشكوى عن طريق محامي سويسري، وأكد فيها عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك في الوقت الحالي، حيث لم يقم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

ونشبت خلافات حادة الفترة الماضية بين كهربا، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، حيث هاجم الأخير، لاعب الوسط، قائلا: "اللاعب كسب من وراء نادي الزمالك أكثر من 150 مليون جنيه في سنوات الإعارة، بعد ما كان بيركب توكتوك ركب عربية بحوالي 20 مليون جنيه ومش عارف اسمها ايه إيه”.

ووجه مرتضى رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.

Advertisements

جدير بالذكر أن هناك أنباء متداولة تشير إلى اقتراب كهربا من الانتقال إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد وصول اللاعب لطريق مسدود مع ناديه.

(رابط الخبر)

’’مولد وصاحبه غايب‘‘ في معسكر الفراعنة.. صور تذكارية وحواوشي وكشري

حالة من الغضب انتابت رواد السوشيال ميديا في مصر، بعد تداول صور تذكارية كثيرة تجمع بين الجماهير ونجوم المنتخب الوطني، في فندق الإقامة، قبل أيام قليلة من مواجهة جنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، تحول معكسر المنتخب الوطني، إلى فوضى عارمة، وانتشرت الصور التذكارية بشكل كبير، بداية من صور عماد متعب نجم الأهلي الأسبق، رفقة زوجته وبناته مع نجوم المنتخب، مرورا بصور الفتايات والأسر والأطفال.

ولم يكتف لاعبو المنتخب بالصور مع الجمهور، بل إن المعسكر الأيام الماضية شهد اتفاق لاعبو الفراعنة على أن يتناولوا وجبة “كشري” حيث أبلغوا الشيف الخاص بالمنتخب بتجهيز وجبات الكشري على الغذاء، كما تواجد صاحب أحد محلات الأكلات الشهير بفندق المنتخب بعدما طلب اللاعبون وجبات “حواوشي”، وهو ما دفع أحد أصحاب المحال للتواجد بفندق الإقامة بغرف اللاعبين وسط غياب تام من إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني.

ويخشى الجمهور أن تؤثر هذه الأجواء على تركيز اللاعبين قبل أيام من مواجهتنا المصيرية، أمام جنوب إفريقيا.

ورغم تأهل الفراعنة كأول المجموعة الأولى، إلا أن أدائهم كان سيئا ولم يرضي طموحات الجماهير حتى الآن.

ويخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام جنوب إفريقيا، في التاسعة مساء السبت المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل لدور الـ16، بعد تربعه على عرش المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

أما منتخب جنوب إفريقيا فاحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

وفي حال نجاح المنتخب المصري في تجاوز عقبة جنوب إفريقيا، فإنه سيواجه الفائز من مباراة الكاميرون ونيجيريا في دور الثمانية.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على زيمبابوي، في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه، ثم تغلب على الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية بهدفين دون رد سجلهما، أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

بعد ذلك فاز الفراعنة في ختام دور المجموعات على أوغندا بهدفين لصلاح والمحمدي.

وحل المنتخب الوطني وصيفا في النسخة الماضية للبطولة، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين نظيفين.

ويحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية، حيث يمتلك 7 بطولات، حققها أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

(رابط الخبر)